Bursaspor’un rakibi Giresunspor

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Bursaspor, ligin 3. haftasında yarın Giresunspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki bu kritik maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz’in yardımcılığını Muhammet Yumak ve Ferdi Karadoruk yapacak.



2 maçta 3 puan topladı

Transfer yasağı bulunmasından dolayı genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor’da hedef galibiyet. Yeşil beyazlılar, ilk hafta Adana Demirspor’a 31 mağlup olurken, geçen hafta Altınordu deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Giresunspor ise çıktığı iki maçta bir puan toplayabildi.



Bursaspor’un gol silahı Ali Akman

Bursaspor’un Giresunspor maçında da en çok güvendiği isimlerin başında Ali Akman geliyor. 18 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı ekibin çıktığı iki karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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