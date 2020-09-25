Sertifikası olmayan işletmede lazer epilasyon yaptırmayın

Ağırlıklı olarak kadınların ilgi gösterdiği lazer epilasyon uygulamasını, yeni dönemde artık sertifikası olmayan işletme ve personelin yapması yasaklandı. Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, lazer epilasyon yaptırmak isteyen herkesin mutlaka belge sorgulaması gerektiğinin altını çizdi.

BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sektörlerde deneyimli ve eğitimli personellerin yer alması amacıyla dağıtmaya başladığı lazer epilasyon sertifikaları konusunda açıklamalarda bulundu. Bakanlığın 2020 Haziran ayında müfredat değişikliğine gittiğini hatırlatan Gülin Çifçi, “Yapılan değişiklikle birlikte lazer epilasyon cihazı kullananlarda mutlaka MEB onaylı sertifika aranıyor. Bakanlık yeni yönetmeliği il sağlık müdürlüklerine ve zabıta ekiplerine ulaştırdı. Yapılacak denetimlerde artık bu belge mutlaka istenecek. Güzellik sektörüne de her geçen gün yeni kalite standartları getiriliyor. Özellikle kadınların yoğun bir ilgi gösterdiği sektörde çalışanların da standartlarının yükseltilmesi amacıyla yeni prosedürler yürürlüğe sokuluyor. MEB tarafından güncellenen sertifika müfredatlarına göre eğitim almayan personelin kesinlikle lazer epilasyon cihazı kullanamaz” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde özellikle dikkat edilmeli

Vatandaşların da bu konuya özellikle hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizen Gülin Çifçi, sertifikası olmayan, deneyimi bulunmayan kişilere kendilerini emanet etmemeleri uyarısında bulundu. Lazer epilasyon uygulamasının hafife alınmayacak derecede öneme sahip olduğunu belirten Çifçi; “Sağlığını ve güzelliğini önemseyen herkesin gittiği işletmede mutlaka bu sertifikayı görmesi gerekiyor. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımız işletmenin hijyeninden, uygulamalarda kullanılan ekipmanına kadar her şeye dikkat etmek zorunda. Alanında deneyimli, sertifikası olan ve kendisini geliştirmiş personele işlem yaptırsınlar. Bu konulara dikkat ettikleri müddetçe herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklardır” diye konuştu.

Başkan Gülin Çifçi, yeni müfredatlara göre lazer epilasyon uygulaması yapılan işletmelerde uygulayıcının mutlaka MEB onaylı 4 seviye lazer epilasyon belgesi sahibi olmasının zorunlu hale getirildiğini aktardı. Sektör temsilcilerine çağrıda bulunan Gülin Çifçi, "Büyük bir sektörün içerisinde yer alıyoruz. Özellikle sektörde çalışan personelin yaptığı uygulamalar konusunda mutlaka uzman olması gerekiyor. Eğitim almayan kişilerin hassas uygulamaları yapmaya kalkması gerek sektörümüze gerekse de bu uygulamadan yararlanmak isteyenlere ciddi zararlar verebilir. Sadece lazer epilasyon konusunda değil, tüm uygulamaların uzman ve eğitimli personeller tarafından verilmesi gerekiyor" dedi.

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