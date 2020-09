Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, devlet erkanı tarafından 3 gün boyunca yapılan alkış desteğini, 3 dakikalık alkışla iade etti. MemurSen Bursa İl Temsilcisi ve SağlıkSen Şube Başkanı Gökan Yünkül, “Üç günlük alkış ile evdeki çocuğumuzun karnını doyuramaz, alın terimizin karşılığını veremezsiniz” dedi.

Bursa’da sağlık çalışanları ek ödeme yönetmeliğini protesto etti. Salgın döneminin başında özverili çalışmalarından dolayı vatandaşlar gibi devlet erkanı tarafından 3 gün süreyle alkışlanan sağlık çalışanları, haklarının alkış olmadığını dile getirdi. Hükümet çalışanlarına yaptıkları alkışı 3 dakika aralıksız alkışlayarak iade eden sağlık çalışanları, takdir olarak alkış değil alın terlerinin karşılığını istediklerini dile getirdi. Basın açıklamasına Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan şiddet olayını gerçekleştirenlerini kınayarak başlayan MemurSen Bursa İl Temsilcisi ve SağlıkSen Şube Başkanı Gökan Yünkül, “Sağlıkta şiddet olaylarına karşı caydırıcı tedbirlerin hayata geçmesi için bir kez daha başta Adalet Bakanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Toplumun tüm kesimlerine şiddete karşı sıfır tolerans göstermesi için çağrıda bulunuyoruz. Salgının hız kesmesini beklerken maalesef süreç her gün daha kötüye gidiyor, vaka sayıları ve ölüm sayıları da artış göstermeye devam ediyor. Bu olumsuz süreci Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına uyarak atlatabileceğimizi de ifade etmek istiyorum. Bizler sağlık personeli olarak bu salgın sürecinde şüphesiz ki hayati önem taşıyan bir görev icra ediyoruz. Bugüne kadar sağlık çalışanları açısından zaten var olan bulaşıcı hastalık riski bu defa daha büyük bir risk haline gelmiş, bu süreçte yüzlerce arkadaşımız bu hastalığa yakalanmış ve maalesef birçok sağlık çalışanı arkadaşımız şehit olmuştur. Bu özverili çalışmaları sadece bugüne ait olmayan sağlık çalışanlarımız her daim büyük bir övgüyü de hak etmektedir. Nitekim bu övgü halkımızın ve devlet erkanının sağlık çalışanlarını alkışlaması ile de ortaya konmuştur” dedi.

Her insan gibi sağlık çalışanları da evlerinin geçimi, çocuklarının rızkı için çalıştığını belirten Yünkül, “Sağlık çalışanları olarak bizler evimize alnımızın teri ile kazandığımız helal ekmeğin götürülmesini önemsiyoruz. Aldığımız maaşın karşılığını kat be kat veriyoruz. Evimizden, çocuklarımızdan, sosyal hayatımızdan fedakarlık yaparak gece gündüz halkımızın sağlığı için çaba gösteriyoruz. Bugün yaşadığımız ağır iş yükü altında ezilme, bulaşıcı hastalık ile karşılaşma riski, ruhen ve bedenen yaşadığımız travmalar ve yıpranma dün ne ise, bugün de aynıdır. Sağlık çalışanları açısından dünün ve bugünün tek değişmeyeni emeklerinin karşılığını alamaması, uğradığı hak kayıpları, sağlık bürokrasisinin bu sorunlara kör ve ilgisiz olmasıdır. Yıllardır sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan ek ödeme meselesinin adil bir çözüme kavuşması en temel çağrılarımızdan biri oldu. Bu sistemin artık yürümesinin, sağlık çalışanlarını tatmin etmesinin mümkün olmadığını söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Bu sistemin artık tamamen sonlandırılması, artık sağlık çalışanlarının onuruna yaraşır şekilde, bitengiden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması SağlıkSen olarak olmazsa olmaz talebimizdir dedik, demeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yıllardır süregelen bir mağduriyet yaşadıklarını belirten Yünkül, “Almamız gereken karşılık, ödenmesi gereken ek ödeme; ister yönetmelik kaynaklı deyin, ister başka bir gerekçe söyleyin ama ödenmiyor. Sağlık çalışanları olarak adına ek ödeme dediğimiz, döner sermaye dediğimiz çürümüş bir sistemle karşı karşıyayız. Evet sistem çürümüştür. Zira yapılan her düzenleme yapılan her yama daha büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Sayın Sağlık Bakanımız döner sermaye sisteminin daha adil bir yapıya kavuşması için çalışma yapacağını açıkladığında herkes gibi bizlerde ümitlenmiştik. Ancak yapılan yeni düzenleme eski sorunları çözmediği gibi yeni sorunlar üretmiştir. Dün yayınlanan ek ödeme düzenlemesi ile söylediklerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına 3 ay tavandan ek ödeme yapılacağı ifade edilmesine rağmen daha önce yaşanan garabet uygulamanın daha kötüsü ile bugün karşı karşıyayız. Bakanlık yaptığı her düzenlemede maalesef bugüne kadar sürekli adaletsizlikler üretmiştir. Geçen dönem 3 aylık ek ödeme düzenlemesinde branşlar arasında ciddi uçurumlar söz konusu iken, bugün ise sağlık çalışanlarının karşılaştığı risk aynı olmasına rağmen farklı ücret politikası ile karşı karşıya kaldık. Bir hemşireye 100 lira verilirken başkasına 500 bir diğerine bin 500 lira verilecektir. İl sağlık müdürlüğü, 112’lerde görevli arkadaşlara ise belki 75 kuruş ödenecektir” diye konuştu.

Sağlık çalışanları olarak adına ek ödeme dediğimiz, adına döner sermaye dediğimiz çürümüş bir sistemle karşı karşıya olduklarını dile getiren Yünkül, “Evet bu sistem çürümüştür. Bu sistemin sağlık çalışanlarını mutlu etmesi, bu sistemin hakkaniyet ve adalet üretmesi mümkün değildir. Ek ödeme yönetmeliği her değiştiğinde adalet gelecek diye açıklama yapılmasına rağmen sistem sürekli adaletsizlik üretiyor. Daha ilk ayda yeni yönetmeliğin yeni adaletsizlikler ürettiği ortaya çıktı. Daha ilk ayda tüm sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden diyoruz ki, ek ödeme sistemi bitmiş ve gitmiştir. Hiç kimsenin memnun olmadığı bir sistemi yürütmeye çalışmak doğru değildir. Artık feryat ediyoruz. Üç günlük alkış sesleri bizim feryadımızı bastıramaz. Üç günlük alkış ile evdeki çocuğumuzun karnını doyuramazsınız. Üç günlük alkış sesleri ile alın terimizin karşılığını veremezsiniz. Artık sağlık çalışanlarının insani ve mesleki onuruna yaraşır şekilde, bitengiden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması olmazsa olmaz talebimizdir. Sağlık çalışanları açısından artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizler artık her ay ne kadar yatacak endişesi taşıdığımız hiç bir sağlık çalışanının memnun olmadığı, bu köhnemiş ek ödeme düzeninden kurtulmak istiyoruz. İnsanca yaşayacağımız, alın terimizin karşılığının her ayın 15 inde maaş olarak ödendiği, aldığımız tüm ücretin emekliliğimize yansıdığı bir sistem istiyoruz. Canını dişine takarak gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımız bunu fazlası ile hak ediyor. Evet bizler takdiri hak ediyoruz. Ama takdir olarak alkış değil alın terimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarına yapılan üç günlük alkış desteğini bugün Bursa'dan Sağlık Bakanlığı yetkililerini 3 dakika kesintisiz alkışlayarak iade etmek istediklerini belirten Yünkül, “Artık İstisnasız tüm sağlık çalışanlarımız için yeni, hakkaniyetli ve adaletli bir ücret sisteminin kurulması gerektiğini haykırıyoruz. Yüksek İhtisas Hastanesi, İnegöl Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi önünde gerçekleştirdiğimiz eylemlerden sonra bugünde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünden bir kez daha haykırıyoruz. Sağlık çalışanlarının onuruna yaraşır bir ücret düzenlemesi oluncaya kadar SağlıkSen Bursa Şubesi olarak eylemlerimize devam edeceğiz. Bu sistem artık sağlık çalışanları için döner sermaye değil dönmeyen sermayedir, bu sistem artık ek ödeme değil ek zulümdür, bu sistem artık bizim için bir teşvik değil bir tehdittir. Sağlık çalışanları bunu mu hak ediyor? Siz bize alkış tutarken olacağı bu muydu? O zaman bu yapılanları alkışlama sırası şimdi bizde. Şimdi biz bu yapılanlara alkış tutuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından bahçede toplanan sağlık çalışanları 3 dakika boyunca alkış tutarken, çevredeki apartmanlardan da vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

