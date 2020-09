İklim krizine dikkat

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Bursa Fridays For Future (Gelecek için Cumalar) Hareketi üyeleri, Küresel İklim Grevi Haftası münasebetiyle basın açıklaması yaptı.

Küresel İklim Grevi Haftası’nda Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü anlamlı bir faaliyete sahne oldu. Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Bursa Fridays For Future (Gelecek için Cumalar) Hareketi üyeleri, bütün dünyada eş zamanlı gerçekleşen ‘Küresel İklim Grevi Haftası’ dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Ellerinde pankartlarla, iklim krizinin gelecekte sebebiyet vereceği zararlara dikkat çeken grup, Bursa için de temiz hava istedi. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Bursa Fridays For Future adına açıklama yapan Sude Muhtaroğlu, dünyanın herkes için daha âdil, doğanın, havanın, suyun herkes için daha temiz olduğu bir gelecek oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Muhtaroğlu, “Grevimizin konusu olan sosyal adalet çerçevesinde eski normale dönülmemeli, krizlere karşı dirençli, eşitlikçi bir gelecek için âdil iyileşme sürecine girilmelidir. Ekosistemleri sadece bir kaynağa indirgeyen, ekonomik büyümeyi el üzerinde tutan tek tipleştirici kalkınma modeli terk edilmeli, kendine yeten, sıfır karbon bir geleceğe geçiş hemen başlatılmalıdır. Bu kapsamda halkın katılımını ve enerji demokrasisini gözetecek yeşil politikalar planlanmalıdır. İklim krizinin şu ân yaşamakta olduğumuz ve yakın gelecekte yaşayacağımız etkilerine karşı tedbir plânları hazırlanmalı ve direnç geliştirilmelidir” dedi.

Bursa’ya temiz hava istediklerini belirten Sude Muhtaroğlu, “İlimizdeki hava kirliliği probleminin kronik bir noktaya ulaştığı ve bütün yıla yayılmış bir mesele olduğu bilimsel raporlarla ispatlanmıştır. Hava kirliliği göstergelerinden PM2.5 ve PM10 kirlilik parametresinin 2019 yılı ortalaması il ve istasyon bazında Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitin kat ve kat üzerindedir. Bursa’daki hava kirliliği probleminin çözülmeyen bir konu haline gelmiş olmasından endişe duymaktayız. Temiz havanın hak ve tüm canlılar için savunulacak bir talep olması bizleri harekete geçirmiştir. Bu bağlam içerisinde hava kirliliğine karşı yerel ölçekte hazırlanmış olan eylem planları derhal uygulanmalıdır. Hava kirliliğinin iklim krizi ile doğrudan bağlantısı kamu ve özel sektörün atacağı tüm adımlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 10 kişiden 9’u kirli hava solumakta ve her yıl dünyada 7 milyon insan hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle ölmektedir. Şu anda virüsten dolayı taktığımız maskeyi, ileride hava kirliliğinden dolayı takmak istemiyoruz. Bilime ve biz gençlere kulak

verin. İklimi değil sistemi değiştireceğiz” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından grup iklim krizine dikkat çekmek adına çeşitli sloganlar atarak Halk Evi’ne pankart astılar.

