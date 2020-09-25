Kestel ve Mudanya'da su kesintisi

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Bursa'nın Kestel ve Mudanya ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi, Barakfakih Sanayi Bölgesi, Narlıdere Mahallesi, Dudaklı Mahallesi, Serme Mahallesi ve civarında, 26.09.2020 tarihinde 03.00 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi ve civarında 28.09.2020 tarihinde 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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