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Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

DHA

Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü


Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Akif İncel (50), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Bir börek firmasına ait Muhammet Akif İncel (50) yönetimindeki 34 JH 9336 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerler ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada, araçta sıkışan İncel, yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Muhammet Akif İncel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN
2020-09-26 08:50:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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