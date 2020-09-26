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Bursaspor ilk kez kamuflaj formayı giyecek

İHA

Bursaspor ilk kez kamuflaj formayı giyecek

Bursaspor, bu akşam Giresunspor’la oynayacağı maça kamuflaj formayla çıkacak.
TFF 1.Lig’in 3. haftasında bu akşam saat 19.00’da oynanacak olan BursasporGiresunspor maçı öncesi ev sahibi elinin hangi forma ile sahaya çıkacağı belli oldu.
Bursaspor Kulübü, Bursastore’larda da en çok satın alınan kamuflaj forma ile ilk kez sahada boy gösterecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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