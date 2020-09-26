Demirtaş’ta ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Daha çağdaş ve modern bir şehir için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, planlı gelişimin en güzel örneği olan Demirtaş’ta imar planına göre belirlenen yerlerde yeni imar yolları açtı. Belediye ekipleri, imara açılan yolları, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltla kaplayacak.

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş’a yeni imar yolları kazandırıyor. Demirtaş Sakarya Mahallesi Çivit Cadde ile Pamukdere Caddesi arasındaki 18. Çakmak Sokak’ta imar yolu açma çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan yeni yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlayacak. Osmangazi Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde olduğu gibi Demirtaş bölgesinde de eskiyen ve bozulan yolları yenilemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki birçok sokakta asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi.

Demirtaş bölgesine yoğun bir şekilde hizmet götürdüklerini dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İmar çalışmalarımız kapsamında Demirtaş’ta planlı bir şehir ortaya çıktı. 2009 yılında 19 bin olan Demirtaş’ın nüfusu 100 binlere ulaştı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Osmangazi Belediyesi olarak asfaltlama çalışmaları yürütüyor ve Demirtaş halkımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

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