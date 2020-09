Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa’daki sanayi alanlarının toplam yüzölçümü içindeki payının yalnızca binde 8 olduğunu belirterek, Bursa sanayisi için yeni yatırım alanları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla gerçekleştirildi. BUTEKOM’da düzenlenen toplantıda Bursa sanayisinin güncel konuları değerlendirildi. Toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa’da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ile bölge müdürleri de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bakanlık olarak sanayisi gelişmiş bütün illerde kent dinamikleri ve sanayicilerle bir araya geldiklerini aktardı. Bursa’nın Türkiye için çok önemli bir sanayi merkezi olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Bursa ihracatın, otomotiv ve tekstil üretiminin merkezi. Sanayi açısından gelişmeye müsait bir bölge. Sanayicilerimizin de bu yönde talepleri var. Bakanlığımıza ulaşan bu talepleri bugünkü toplantımızda istişare etme imkanı bulduk. Bursa sanayisinin mevcut 50 milyon metrekarelik alanının en az 25 milyon metrekare daha genişletilmesi yönünde bir talep var. Bursa bunun için çok müsait bir şehir. Bakanlık olarak bu gelişime katkı sağlamaya hazırız. Bursa’dan büyük beklentilerimiz var. Kentin ekonomiye katkılarının daha da artacağına inanıyorum. Yerli otomobilin de geldiği şehir olarak Bursa artık bunun için ihtiyaç duyulan altyapıyı da geliştirmek zorunda” dedi.



“Bursa çok fazla sanayi alanı üretmiş bir şehir değil”

Sanayiye ilave edilen her bir metrekarenin Bakanlık için önem arz ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Bursa şu anda görüldüğü kadar çok fazla sanayi alanı üretmiş bir şehir değil. Toplam alanın sadece binde 8’i sanayiye ayrılmış. BTSO’nun TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi projeleri çok değerli projeler. Ülkemizde sanayi bölgelerinin tamamlanma hızı ortalama 12 seneyken bunu TEKNOSAB’da 4 yıla indiren BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay teşekkürü hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın merkezinde yer aldığı Marmara Havzası’nı ‘Türkiye’nin altın gerdanlığı’ olarak nitelendiren Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Türkiye ekonomisinin yüzde 54’ünü bu bölge sırtlamış durumda. Bunu köreltmek değil geliştirmek gerekiyor. Bu yüzden yerel yönetimlerle birlikte sanayiciler için alan üretmemiz, sanayi alanlarını büyütmemiz gerekiyor. Toplam alan içinde 0,3 paya sahip olan sanayimiz ülkemizin GSMH’sinin yüzde 29,5’ini üretiyor. Yüzde 29,5’lik paya sahip tarım alanlarında ise GSMH’nin 5,8’ini üretiliyor. Türkiye sanayisi sürekli büyüyor. Büyüyen sanayimiz için mutlaka yeni yerler üretmeliyiz” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise pandemi süreci ve sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninin önemli fırsatlar barındırdığına vurgu yaptı. Bu fırsatları değerlendirebilmek için yeni döneme hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Başkan Burkay, “BTSO olarak hayata geçirdiğimiz projelerin tamamı firmalarımızı yeni ekonominin sunduğu fırsatlara hazır hale getirmeye yönelik projeler. TEKNOSAB, Model Fabrika, BUTEKOM, BUTGEM ve MESYEB gibi projelerimiz Bursa sanayisinin dünya ile rekabetini sürdürebilmesine imkan sağlayacak” dedi.



“Sanayinin büyüyecek alana ihtiyacı var”

Bursa’nın ülke sanayisi ve ihracatı açısından önemli bir konumda yer aldığını dile getiren Başkan Burkay, şehrin mevcut gücünün bundan 50 yıl sonra da sürdürebilmesini amaçladıklarını kaydetti. ‘Bursa’nın gücü devam ederse Türkiye’nin de gücü devam eder’ diyen Başkan Burkay, “Bunun için sanayiciye yatırım alanları açmamız gerekiyor. Bursa’da sanayide kullanılan toplam alan Çin Guangzhou’daki tek bir fabrikaya eşit. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz ama büyüyecek alanımız yok. Özellikle Marmara Havzası ülkemizin zenginlik kaynağı. Türkiye’nin aklı burası. Bunları göz önünde bulundurarak bu bölgeye yön çizmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

BTSO öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB projesinin Türkiye’nin en hızlı gelişen projesi olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden bu yana takip ettiği TEKNOSAB’ı 4 yıl gibi kısa bir sürede yatırıma hazır hale getirdik. Sanayiciler için a’dan z’ye her düşünüldü. Burada fabrikaların çatılarının kullanım hakları bölgeye ait olacak. Şirketlerimizle birlikte 350 mw solar enerji üreteceğiz. TEKNOSAB’ın en büyük övünç kaynağı bu olacak. Şu an 8 cent elektrik maliyeti varsa bizim hedefimiz bunu 3 cent’e düşürmek. Bu projelerde işbirliği ve koordinasyon önemli. Devletimizin desteği olmasaydı bu projeler yapılamazdı. Sayın Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede sanayici kimliği olan, içimizden biri. Ülkemiz sanayisi ve ihracatı için canla başla mücadele ediyor. Destekleri için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında KOBİ OSB projesine de değinen Başkan Burkay, dünyanın en büyük ekonomilerinin KOBİ’ler sayesinde büyüdüğüne dikkati çekti. ‘KOBİ’lerin yatırım alanlarını iki kat artırdığınızda, ciroları da iki kat artıyor’ diyen Başkan Burkay, “KOBİ’lerin büyümesi için önlerinde müthiş fırsatlar var. Sıçrama yapabilecek, güçlü üretim kabiliyetlerine sahipler. Rekabetçi üretim için verimli üretim alanlarını, KOBİ’lere ucuza sunmamız gerekiyor. Şu an Vişne Caddesi’nde bütün üreticiler büyümek istiyor. Buradaki metrekare fiyatları ise 10 bin liraya ulaşmış durumda. 20 milyon liralık yatırım yapmak isteseniz yarısını arsaya vermek durumundasınız. Bu yatırımın karşılığını almanız çok mümkün değil. Bu firmalara pazar güçleri de ellerindeyken bu imkanları sunmak durumundayız. KOBİ OSB projemiz de üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir proje” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’da büyümek isteyen bir sanayinin olduğunu ifade etti. Bursa sanayisinin yol haritasının belirlenmesi açısından düzenlenen toplantının çok kıymetli olduğunu ifade eden Vali Canbolat, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye katılımları için teşekkür etti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin sanayi alanları açısından fakir bir ülke olduğunu söyledi. Bursa’nın 17 sanayi bölgesi olmasına rağmen bu OSB’lerdeki alanların toplamının Gaziantep ve Konya gibi illerdeki tek bir OSB’nin büyüklüğüne denk geldiğini ifade eden Çelik, “Bursa’da sanayi yatırımları için çok büyük alanlarımız yok. Şirket olarak bu yüzden Bursa dışına yatırım yapmak zorunda kaldık. BTSO’nun TEKNOSAB projesi bizi bu konuda çok rahatlattı. Yatırımlara da başlayacağız. TEKNOSAB projesi olmasaydı yerli otomobil projesi için Bursa’nın tercih edilmesi mümkün olmayacaktı. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın bu noktada takdir edilmesi, isminin anılması gerekiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.



“TEKNOSAB, büyük yatırım alanı ihtiyacımıza cevap verecek”

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise Bursa sanayisinde büyük yatırım alanları bulunmadığına vurgu yaptı. Durmaz, “Sanayici 10 dönümlük bir fabrika kuruyor. Büyümek istediği zaman alan olmadığı için farklı bir yere gidip ikinci bir fabrika kuruyor. Bu şekilde 6, 7 farklı bölgeye dağınık bir şekilde fabrika kurmak zorunda kalan sanayicilerimiz var. Bursa’ya büyük sanayi alanları lazım. Ben sanayici olarak 100 bin metrekare yer alabilmeliyim. Bu yüzden TEKNOSAB’la ilgili Sayın Başkanımız İbrahim Burkay’a teşekkür etmek lazım. Ülkemizin ufkunu açacak bir projeyi çok kısa bir sürede sonuçlandırdı” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ziyaret kapsamında ayrıca Demirtaş OSB içerisindeki BTSO Eğitim ve Teknoloji Adası’nda yer alan BUTGEM, MESYEB, Model Fabrika, EVM ve BUTEKOM projelerini de inceledi.

