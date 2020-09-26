Hırsızlık şüphelilerine maske cezası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazarda esnafları tırnakçılık yönetimiyle dolandıran 3 kadından kimse şikayetçi olmayınca şüphelilere polis tarafından maske cezası uygulandı.
Olay, saat 13.30'da İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan pazarda meydana geldi. 3 kadın şüpheli, tezgahlardan alışveriş yapıp, esnaflarından dalgınlığından yararlanarak para vermeden uzaklaştı. Bir esnaf bu durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını da yakaladı. Esnaflar şikayetçi olmayınca, polis ekipleri A.C.(45), B.C.(30) ve C.C.'ye(18) maske kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-26 16:00:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.