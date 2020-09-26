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Hırsızlık şüphelilerine maske cezası

DHA

Hırsızlık şüphelilerine maske cezası


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazarda esnafları tırnakçılık yönetimiyle dolandıran 3 kadından kimse şikayetçi olmayınca şüphelilere polis tarafından maske cezası uygulandı. 
Olay, saat 13.30'da İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan pazarda meydana geldi. 3 kadın şüpheli, tezgahlardan alışveriş yapıp, esnaflarından dalgınlığından yararlanarak para vermeden uzaklaştı. Bir esnaf bu durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını da yakaladı. Esnaflar şikayetçi olmayınca, polis ekipleri A.C.(45), B.C.(30) ve  C.C.'ye(18) maske kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-26 16:00:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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