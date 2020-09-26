86 yaşındaki kayıp yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Bursa'da kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ünal Yörük'ü (86) bulmak için, ekipler seferber oldu.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde, uzun süredir özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evinde kalan Ünal Yörük, dün akşam saatlerinde kimseye haber vermeden ayrıldı. Sabah Yörük'ün odasına giden çalışanlar, Yörük'ün olmadığını fark etti. Alzheimer hastası Yörük'ü bakım merkezi civarında bulamayan çalışanlar, durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kendisinden haber alınamayan Yörük'ü bulmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerine, AFAD, Yıldırım Arama Kurtarma, ANDA ekipleri de destek oldu.

Şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamayan Yörük'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.