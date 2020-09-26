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AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'na yeniden İnci Söğütlü seçildi.

500 delegenin katıldığı kongreye İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanısıra Ak Parti milletvekilleri, Ak Parti ilçe başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kongre, Divan Başkanlığı seçimi ile başladı. Divan Başkanlığına Ak Parti Isparta Milletvekili Uğur Gökgöz seçildi. Atamayla göreve gelen Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü'nün "hoş geldiniz" konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Ahmet Kılıç, Türkiye gündemiyle ilgili yaptıkları konuşmalarının ardından faaliyet raporu ibra edildi.

Divan Kurulu 5 dakikalık süre içerisinde adaylara başvuru çağrısı yapılmasının ardından 2 aday evraklarını sundu.

İnci Söğütlü ve Sinan Şentürk evraklarını divan kuruluna sunmasından 5 dakika sonra Sinan Şentürk'ün evraklarının içinde yönetim kurulu listesi olmaması sebep gösterilerek adaylık başvurusu kabul edilmedi.

İnci Söğütlü tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi. İnci Söğütlünün Yönetim Kurulu listesinde; Ahmet Öztürk, Alper Büktel, Ayşe Sanca, Ercan Kırcalı, Ersin Memi, Hayriye Şenyüz, Kozan Yıldırım, Mehmet Baysan, Mehmet Bulut, Necati Danışan, Nilgün Akengin, Orhan Uysal, Ömer Tantekin, Ramazan Bakır, Rıdvan Sakin, Selim Özman, Turgay Sayar, Turgay Demirci, Zafer Sayar yer aldı

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