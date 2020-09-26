Ümit Şengül: “Hedef Süper Lig”

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Bu sene takımı Süper Lig’e taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Bursaspor’u sahasında 21 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, maçında ardından değerlendirmelerde bulundu. Şengül, “Bugün iki haftadır yaşadığımız puan kayıplarından sonra buraya kazanmak amacıyla geldik. Maça çok iyi başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi ama hakem talihsiz pozisyonda faul vermedi ve kalemizde golü gördük. Bu da oyuncuların demoralize olmasına sebep oldu. Biraz sendeledik ama tecrübeli oyuncularımız sayesinde maçı lehimize çevirdik. Bizler hedefi olan bir takımız. Yeni 17 transfer yaptık. Bunların uyum süreci sıkıntılı geçiyor. Her geçen hafta bizlere bir şeyler katacaktır. Önümüzde Boluspor maçı var. O maçtan sonra milli ara bize ilaç gibi gelecek. Kaliteli ve iyi oyuncularla kurulu takımız. Yolun sonunda hedefe ulaşan takım olmak istiyoruz. Ciddi rakiplerle oynayacağız ama hedefimiz Süper Lig. Çalışmalarımız devam edecek. Takımı bu sene Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.