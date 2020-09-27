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Bursa'da yangın 5 kişilik aileyi uykuda yakaladı 5 katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangından son anda kurtarıldılar

İHA

Bursa'da yangın 5 kişilik aileyi uykuda yakaladı 5 katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangından son anda kurtarıldılar

Bursa'da 5 katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişilik aile yangına uykuda yakalandı. İtfaiye ekipleri 5 kişilik aileyi yanmaktan son anda kurtardı.
Yangın, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi 1. Serin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3'ü çocuk 5 kişilik aile uykudayken mutfakta bulunan buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin içerisine yayıldı. Kokuyu ve dumanları duyan komşuları kapısını çalarak aileyi uyandırarak itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında evin arka odalarına sığınan aileyi kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı. Alevlere teslim olan ev itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken yanan evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangını ise aynı sokakta oturan vatandaşlar balkon ve pencerelerinden izledi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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