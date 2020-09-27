Bursa'da ev yangını; 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

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Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesi´nde bulunan 5 katlı apartmanın 4´üncü katındaki dairede, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle evin mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişiyi itfaiye merdiveniyle kurtardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 8 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN

2020-09-27 11:25:53



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