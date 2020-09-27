Filmi araçtan izlediler, alkış yerine korna çaldılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ücretsiz halk gösterimleri sona erdi.

26 Eylül’de son gösterimini gerçekleştirilen festival kapsamında 3 hafta boyunca 21 film gösterimi gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle ‘park et seyret’ sloganıyla bu yıl araçlı sinemada organize edilen 7. Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde her etkinlikte 7 kısa film art arda izleyiciye sunuldu. Bursalılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan festivale İstanbul, Balıkesir, Yalova ve civar illerden de yoğun katılım sağlandı. Festivale katılan sinemaseverler beğenilerini alkış yerine korna çalarak gösterdiler. Festival 29 Eylül’de Bursa 1889 Double F Restoran'da açık alanda düzenlenecek final gecesi ile sona erecek.

Festival komite başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, “Festivalin bu derece yoğun ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafede sinemaseverlerle buluştuk. Bizi en çok civar şehirlerden gelenlerin ilgisi mutlu etti. Festivale katılmak için 23 saatlik mesafeden geldiler. Yoğun ilgi için çok teşekkür ediyor, inşallah önümüzdeki senede tekrar buluşmayı temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

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