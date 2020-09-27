Bursa'da orman yangını



Mehmet İNANSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Mudanya ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2020-09-27 12:53:27



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