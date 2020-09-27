Motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı 03.00 sularında kırsal Aralık Mahallesi istikametinden ilçeye doğru seyretmekte olan Onur Ekemen (17), kullandığı motosikletin dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Aşırı hız ve çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen genç ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin yerde yatan bir şahıs görmesi üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri Onur Ekemen'nin kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde Ekemen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.