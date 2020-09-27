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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da orman yangını (2)

DHA

Bursa'da orman yangını (2)


ZEYTİNLİK ALANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINDA
Bursa´nın Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, 2 farklı zeytinlik araziye sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıktığı ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2020-09-27 13:56:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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