Bursa'da orman yangını (2)

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ZEYTİNLİK ALANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa´nın Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, 2 farklı zeytinlik araziye sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıktığı ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2020-09-27 13:56:17



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