Alkollü mekanlara denetimde ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından içkili restoranlara yönelik denetimde kurallara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara ceza kesildi.

Emniyet ekipleri tarafından dün gece İnegöl'ün farklı noktalarında faaliyette bulunan 5 alkollü restorana yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 2 bayan, iş yerlerinde sigortasız olarak çalışan 7 şahıs, iş yerlerinde konsomatris olarak çalışan 4 bayan ve kimlik bildiriminde bulunmayan 2 çalışan tespit edilirken, 8 şahsa da maske takmadıkları için idari işlem uygulandı. Ayrıca 2 işletme hakkında masalarını sosyal mesafeye uygun düzenlemedikleri için tutanak tutuldu.

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