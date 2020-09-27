İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 3-2

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)
SAALON:İnegöl
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Nikola, Bahov, Bertuğ Öndeş, Caner Çicekoğlu, Osmany, Ahmet Arslan, (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Berkay Dağlar)
SOLGUN BELEDİYESPOR: Selim Demir, Danilo, Murat Palavar, Abreu, Lazar, Koray Şahin, Mesut Akman, Umut Demir, Ahmet Samet Baltacı, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)
SETLER: 21-25,25-17,25-19,18-25,15-9
SÜRE: 132 dakika (27,26,29,30,20)
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Sorgun Belediyespor´u 3-2 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-27 19:59:03
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