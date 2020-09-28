Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, kimliği belirsiz bir sürücü, motosikletini sırtüstü yatarak sürdü. Motosikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi´nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosikletin sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz sürücü, motosikletini, sırtüstü yatarak sürdü.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücü seyir halindeki motosikletin sele kısmına sırtüstü yatmış halde görülüyor. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etmesine rağmen aynı şekilde yoluna devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-09-28 09:32:04
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