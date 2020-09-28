Kamyonet alev alev yandı

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Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)-BURSA´da, seyir halindeki kamyonet, alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Reyhan Caddesi'nde seyir halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Adı açıklanmayan sürücü, kamyoneti durdurup, araçtan indi. Alevler ise kısa sürede kamyoneti sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Aracın motor kısmında çıktığı belirlenen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-09-28 09:46:18



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