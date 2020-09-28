UEDAŞ'ın araç filosu yenilendi



Mehmet İNAN/BURSA, (Kurumsal Haber) (DHA) ULUDAĞ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), arıza bakım hizmetlerinde kullanılan araç filosunu büyüttü. Zorlu arazi koşulları için dört mevsim kullanılır, çok amaçlı arazi aracı filoya katılırken, sepetli araç sayısı ise 107´ye çıkarıldı.

Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ tarafından zorlu kış koşulları öncesi teknik ekipman yenilendi. 7/24 sahada olan arıza, onarım ve bakım ekiplerinin kullanımına verilen mevcut araçların bakımları tamamlandı, sepetli araç kapasitesi ise 107´ye çıkarıldı. Kış mevsimi öncesi çok amaçlı arazi aracını da filosuna katan UEDAŞ'ın ekipleri, dört mevsim kullanılabilir olan araçla en zorlu bölgelere bile hızla ulaşabilecek. Arazi aracı, yaz aylarında safari, kış aylarında ise kabinli, ısıtmalı olarak kullanılabiliyor. Römork taşıma kapasitesi 450 kilogram olan arazi aracı, kış aylarında takılan paletlerle karın üstünde 1,5 ton çekme gücüne sahipken, zorlu bölgelere de fiziki müdahaleyi kolaylaştıracak.DHA-İş Dünyası Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-09-28 10:24:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.