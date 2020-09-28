Bursa’da otobüs şoförü ile yolcu arasındaki mesafe tartışması kameralara yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da otobüs şoförü ile yolcu arasındaki mesafe tartışması kameralara yansıdı

İHA

Bursa’da otobüs şoförü ile yolcu arasındaki mesafe tartışması kameralara yansıdı

Bursa’da otobüs şoförü ile yolcu arasında mesafe tartışması çıktı, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, şehir içinde seyir halinde bulunan belediye otobüsünde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın yolcu, şoförün fazla yolcu aldığını iddia ederek sitemde bulundu. Şoför, otobüsün arka tarafının boş olduğunu ve o tarafa doğru ilerlemesini istedi. Bunun üzerine kadın yolcu arka tarafın da dolu olduğunu belirtti. Bunun üzerine şoför, "Ayakta 4 kişi var, otobüsün ayakta yolcu alabilecek kapasitesi var. Aynı durumda sen olsaydın ve seni duraktan almasaydım ne yapardın?" diye sitemde bulundu. Diğer yolcuların da araya girmesiyle iki taraf sakinleştirilirken, otobüs şoförü yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'dan ayrılan Kubilay için taraftar lokma döktürdü
YEREL HABERLER Bursaspor'dan ayrılan Kubilay için taraftar lokma ...
Bursaspor’da kritik hafta
YEREL HABERLER Bursaspor’da kritik hafta
İnegöl mobilya fuarı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER İnegöl mobilya fuarı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor mola verdi
YEREL HABERLER Bursaspor mola verdi
UEDAŞ'ın araç filosu yenilendi
YEREL HABERLER UEDAŞ'ın araç filosu yenilendi
“Masterchef” Somer’den Gemlikli girişimci kadınlara destek
YEREL HABERLER “Masterchef” Somer’den Gemlikli girişimci kadınlara ...
Karacabey longozu tertemiz oldu
YEREL HABERLER Karacabey longozu tertemiz oldu
Dört mevsim müdahale için arazi aracı
YEREL HABERLER Dört mevsim müdahale için arazi aracı
Bursa'da Osmanlı domatesi rekor kırdı
YEREL HABERLER Bursa'da Osmanlı domatesi rekor kırdı
Kamyonet alev alev yandı
YEREL HABERLER Kamyonet alev alev yandı
Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü
YEREL HABERLER Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü
Yargıtay'dan davalı çalışanlar için kritik karar Aynı işverene dava açanlar birbirine tanıklık yapamayacak
YEREL HABERLER Yargıtay'dan davalı çalışanlar için kritik karar Aynı ...
AK Parti Bursa'da 2 kongresini daha bitirdi
YEREL HABERLER AK Parti Bursa'da 2 kongresini daha bitirdi
Bursa’da seyir halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa’da seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı
Bursa'daki motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Bursa'daki motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ...
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ...
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ...
Bursa'da motosiklete otomobil çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklete otomobil çarptı: 2 ağır yaralı
İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 3-2
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 3-2
Kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Alkollü mekanlara denetimde ceza yağdı
YEREL HABERLER Alkollü mekanlara denetimde ceza yağdı
Milli Beka Hareketi'nden Başkan Taban'a ziyaret
YEREL HABERLER Milli Beka Hareketi'nden Başkan Taban'a ziyaret
Can dostlar Osmangazi’ye emanet
YEREL HABERLER Can dostlar Osmangazi’ye emanet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X