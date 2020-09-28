Bursalılara yağmur uyarısı

Bursa'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en yüksek 32 derece ölçülürken, Meteoroloji Müdürlüğü'nden yarın ve çarşamba için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, parçalı bulutlu hava yerini gök gürültü sağanak yağışa bırakacak. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 29 derece olurken, çarşamba günü ise hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düşecek. Çarşamba günü nem oranının ise en yüksek yüzde 90 olacağı tahmin edilirken, perşembe ve cuma ise yağış beklenmiyor.

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