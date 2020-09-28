Alevlerin sardığı samanlıktaki inek kurtarıldı



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında, balya halindeki saman ve yoncalar kül oldu. Samanlıkta bağlı inek ise alevlerden son anda kurtarıldı.

Lalaşahin Mahallesi Lala Paşa Caddesi´nde, Selami Bulut´a ait samanlıkta, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samanlıkta bağlı olan inek ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, güvenli yere götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı yaklaşık 60 balya saman ve 40 balya yonca, küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-09-28 15:11:38



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