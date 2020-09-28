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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TGK’dan kınama ve başsağlığı

İHA

TGK’dan kınama ve başsağlığı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınadı.
Saldırıların bir hedefinin de basın çalışanları olduğu kaydedilen açıklamada, “Bölgede barış ve huzuru bozan Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine gerçekleşen son saldırısında, TRT ve AA çalışanı meslektaşlarımız havan mermilerinden son anda kurtulmuştur. Asker sivil ayrımı gözetmeksizin gerçekleşen Ermenistan saldırıları endişe verici boyuta ulaşmıştır” denildi.
Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu, 20 bini aşkın basın mensubu adına Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nca yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;
“Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak Ermenistan’ın çirkin saldırıları karşısında kardeşimiz Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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