Abisinden nakledilen ilik uymadı, kardeşinden aldığı nakille şifa buldu

Bursa'da 15 yaşında lösemiye yakalanan genç, abisinin ardından kardeşinden yapılan ilk nakliyle sağlığına kavuştu.

Lise öğrencisi Yasin Dalgıç, 15 yaşında kan kanseri olduğunu öğrendi. Dalgıç'ın hemen tedavisine başlandı. İlk ilik nakli şubat ayında abisi Hasan Dalgıç'tan yapıldı. Bu ilik tutmazken, devreye kardeşi Hüseyin Dalgıç girdi. 3 ay sonra yapılan bu nakil başarılı olurken, Yasin Dalgıç iyileşerek sağlığına kavuştu.

Dalgıç'a ilik naklini Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş ve Doç. Dr. Melike Sezgin Evim yaptı. Başarılı geçen ameliyatlarından ardından sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettiren genç, doktorlarına teşekkür etti. Yasin Dalgıç, tıp okuyup hasta çocukları tedavi etmeyi planlıyor.

15 yaşında kanser olduğunu öğrendiğini ifade eden Yasin Dalgıç, "Hasta olduktan sonra hemen tedavime başlandı. İlk naklim abim Hasan Dalğıç'dan alınan ilikle yapıldı. Bu tutmadı. Aradan 3 ay geçtikten sonra bu defa kardeşim Hüseyin Dalgıç'dan alınan ilik nakledildi. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum. Benimle ilgilenen ve başarılı ameliyatları yapan hocalarıma çok teşekkür ederim. Ben de tıp okuyup doktor olacağım" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş de, "Hastamız Yasin'in çok erken tekrar eden lösemisi vardı. Nakil olması gerekiyordu. İlik naklini yaptık. Koyduğumuz ilik çalışmadı. İkinci bir nakil yaptık. Bu zorlu bir süreçti. Hekimler ve hasta için bu nakil başarılı oldu. Şu an durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.

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