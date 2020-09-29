Pazar modern, satılanlar hurda Bursa'da hurdalar modern pazarda satışa sunuluyor

Bursa'da modern pazar yerinde hurda eşyalar satışa sunuluyor.

Bursa'da her hafta pazar günleri kurulan hurda pazarı yeni yerinde faaliyete başladı. Daha önce bir çok yer değiştiren pazar, çamurlu arazi üstüne kuruluyordu. Osmangazi Belediyesi duruma el koyarak hurdacı esnafına Panayır Mahallesinde bulunan modern hayvan pazarını tahsis etti. Modern pazar yerinde esnaf hurdalarını satışa sunuyor. 4 haftadır modern yerinde kurulan pazara Bursalı vatandaşlar rağbet gösteriyor. Bu hafta pazarda büyük yoğunluk vardı. Fiyatlar uygun olduğu için ürünler büyük rağbet gördü.

Pazarcı esnafı kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Daha önce çok kötü şartlarda pazar açtıklarını belirten hurdacı esnafı, "Yeni pazar yerimize kavuştuk. Burada her türlü imkânımız var, mescit, helâ, dinlenme alanı mevcut. Biz de, gelen müşteriler de çok memnun. Daha önce çamurun üstünde pazar açıyorduk. Bize bu imkânı sunan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

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