Balık tezgahında yavru hamsi isyanı Bilinçsiz avcılık balık neslini yok ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık tezgahında yavru hamsi isyanı Bilinçsiz avcılık balık neslini yok ediyor

İHA

Balık tezgahında yavru hamsi isyanı Bilinçsiz avcılık balık neslini yok ediyor

Bursa’da yavru hamsilerin tutulup halde satılması balıkçıları bile isyan ettirdi. Aldıkları kasalardaki balıkları tezgaha çıkartmak için hazırlanan balıkçılar kasalardan serçe parmaktan daha küçük hamsilerin çıkmasına tepki gösterdi. Balıkçı Kadir Altın bu boyuttaki hamsilerin tutulmaya devam etmesi durumunda 1 ay içinde denizde hamsi kalmayacağını söyledi.
Balık tezgahlarında kilosu 40 liraya kadar çıkan hamsi bazı balıkçıların gözünü döndürdü. Henüz bollaşmayan hamsiyi daha çok yakalamak için avlandıkları ağların küçük gözlü olanını kullanan bazı tekneler adeta hamsinin kökünü kazıyor. Küçük yavru demeden 34 santimetrelik hamsileri tutan teknelere balıkçı esnafı bile tepki göstermeye başladı. Normal balıkla yavru hamsilerin karıştırılıp gece halde satıldığını, gün ağırınca tezgah yapmak için açtıkları kasalardaki balıkları ayırmaya başlayınca gerçeği gördüklerini belirten balıkçılar, bindiğimiz dalı kesiyoruz diyerek tepki gösterdi.
20 kiloluk kasadan ancak 5 kilo normal hamsi çıktığını belirten Balıkçı Kadir Altın, "Yavru hamsilerin tutulması bizi çok üzüyor. Eğer böyle devam ederse Marmara’da 1 ayda hamsi biter. Biz bunları tezgaha koyamayız. Ne olur tutmasınlar hepsi çöpe gidiyor. Denizde kalsa geçmiş yıllardaki gibi vatandaş bolca hamsi yiyecek hem biz para kazanacağız hem tekneci arkadaşlar kazanacak. Ama serçe parmaktan küçük hamsiyi tutarsak, bu balığın kökü kazınacak” dedi.
Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri ekipleri ise rutin kontroller dışında denetimleri sıklaştıracak. Yetkililer standart dışı balıkların tutulmasını engellemek için tüm imkanlarıyla mücadele edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abisinden nakledilen ilik uymadı, kardeşinden aldığı nakille şifa buldu
YEREL HABERLER Abisinden nakledilen ilik uymadı, kardeşinden aldığı ...
Bursa'daki düğünde silahla ateş edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'daki düğünde silahla ateş edenlere ceza yağdı
Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 ...
Cips poşetinde uyuşturucu madde taşırken yakalandılar
YEREL HABERLER Cips poşetinde uyuşturucu madde taşırken yakalandılar
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposunda yangın / Ek Fotoğraflar
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposunda yangın / Ek Fotoğraflar
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın Gecenin karanlığını kızıla boyayan alevler gökyüzüne yükseldi, vatandaşlar korona virüse rağmen yangını meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın Gecenin ...
Tarihî Kentler Birliği’nden Osmangazi’ye anlamlı ödül
YEREL HABERLER Tarihî Kentler Birliği’nden Osmangazi’ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği “Süreklilik Ödülü” Mudanya’nın
YEREL HABERLER Tarihî Kentler Birliği “Süreklilik Ödülü” Mudanya’nın
Düğünde maganda dehşeti
YEREL HABERLER Düğünde maganda dehşeti
Mesai arkadaşına 'hayvan' deyince işten atıldı
YEREL HABERLER Mesai arkadaşına 'hayvan' deyince işten atıldı
Bursaspor Kulübü: ‘İki devlet, tek millet’
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü: ‘İki devlet, tek millet’
Para dolu çantayı polise teslim eden dükkan sahibine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Para dolu çantayı polise teslim eden dükkan sahibine ...
Bursa'da 'Benekli' ismi verilen inek yangından son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 'Benekli' ismi verilen inek yangından son ...
TGK’dan kınama ve başsağlığı
YEREL HABERLER TGK’dan kınama ve başsağlığı
Osmangazi araç filosunu yeniliyor
YEREL HABERLER Osmangazi araç filosunu yeniliyor
Alevlerin sardığı samanlıktaki inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Alevlerin sardığı samanlıktaki inek kurtarıldı
Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere armağan
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere armağan
Bursa'da 7 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 7 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı
Ziraat Odası’ndan eğitime dev destek
YEREL HABERLER Ziraat Odası’ndan eğitime dev destek
Muharrem İnce: Doğu Akdeniz´de karşımızda kim varsa Ermanistan´ın yanında da o vardır
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Doğu Akdeniz´de karşımızda kim varsa ...
Bursalılara yağmur uyarısı
YEREL HABERLER Bursalılara yağmur uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X