Maske cebe girdi, para cepten gitti Ağzına takması gereken maskeyi cebinde gezdiren motosiklet sürücü cezayı yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağzına takması gereken maskeyi cebinde gezdiren motosiklet sürücüne polis ekipleri ceza kesti.

Koronavirüsle mücadele devam ederken denetimlerde tüm hızıyla sürüyor. Alınan kararlar doğrultusunda ev hariç her yerde maske takmak artık zorunlu hale getirildi. Ancak bunlara halen uymayanlar var. Maskesiz gezenler hakkında ise polisler cezai işlemleri yapıyor.

İnegöl ilçesinde sokağa maskesiz çıkmak yasak. Ancak tüm ikaz ve uyarılara rağmen halen bunlara uymayanlar var. Maskesiz çıkanlara ise cezai işlem uygulanıyor. İnegöl'de motosikletiyle seyir halinde olan S.D. isimli sürücüyü durduran ekipler işlem yaptı. Sürücü işyerinden çıktığını belirterek maskeyi cebinde unuttuğunu söyledi. Polis ekipleri şahsı uyararak maskesiz dolaşmanın yasak olduğunu bir kez daha hatırlatarak uyardı. Sürücü hatasının farkını vararak cebinden maskesini çıkarıp taktı. Ancak ceza yemekten kurutulamadı.

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