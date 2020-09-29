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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erikli ile Trabzonspor #yanyana

İHA

Erikli ile Trabzonspor #yanyana

Türkiye’nin lider ambalajlı su markası Erikli 'Su Sponsoru' olarak 20202021 sezonunda da Trabzonspor’un yanında olmaya devam ediyor. Erikli, imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Trabzonspor’un üst üste 3 sezondur su sponsorluğunu üstlenmiş oldu.
Erikli, Trabzonspor’un üst üste 3. kez ‘Su Sponsoru’ olduğunu duyurdu. İmzalanan sponsorluk anlaşması ile Erikli, sporun toplum üzerinde oluşturduğu pozitif etkisine olan inancını da bir kez daha ortaya koymuş oldu. Anlaşma, taraftara destek olmak amacı ile gerçekleştirilecek pazarlama ve iletişim faaliyetlerini de kapsıyor.
Erikli Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı, Trabzonspor’u destekliyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları aktardı:
“Erikli olarak uzun yıllardır sporu desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu topraklardan doğan ve tüketicisinin kalbinde yer edinen bir marka olarak, futbolun birleştirici ve mutlu edici gücüne inanıyoruz. Trabzonspor, 50 yıllık mazisi ile ülkemiz futbol mozaiğinin en renkli parçalarından bir tanesi. #yanyana sloganı ile çıktıkları yolculukta 'Karadeniz Fırtınası'nın bu sene de yanında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sağlığın değerini fazlası ile hissettiğimiz bu günlerde, sporcularımıza ve takımlarımıza sağlıklı ve keyifli bir sezon diliyorum.”
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise sponsorluk anlaşması ile ilgili “Erikli’nin bu sezon da yanımızda olmasından dolayı çok mutluyum. İki marka olarak yan yana gelme kararı alıyorsanız elbette ki önemli değerleri paylaşmanız gerekiyor. Erikli’nin marka gücü ile takımımıza güç kattığını düşünüyorum. Genç ve dinamik takımımızın ortaya koyduğu performansta katkısı tartışılmaz olan suyun, şüphesiz kalitesine güvendiğimiz Erikli markası ile sağlanmasından dolayı içimiz çok rahat. İş birliğimizin uzun yıllar daim olmasını dilerim" dedi.

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