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Kızılay binasının ardından İŞKUR binasının yıkılma anı kameralara yansıdı Bursa'da tarihi hanlar bölgesindeki yıkımlar sürüyor

İHA

Kızılay binasının ardından İŞKUR binasının yıkılma anı kameralara yansıdı Bursa'da tarihi hanlar bölgesindeki yıkımlar sürüyor

Bursa'da tarihi yapıları öne çıkaracak proje kapsamında, tarihi hanlar bölgesindeki bir bina daha kontrollü olarak yıkıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında bir binanın daha yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14'üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16'ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimi tamamlanan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafını çevreleyen binaların arındırılarak, gün yüzüne çıkaracak projede binaların yıkım aşaması devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi', Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına Kızılay binasından başlandı. Kızılay binasının ardından İŞKUR binası da yıkıldı.
Proje kapsamında bölgedeki bir bina daha kontrollü olarak yıkıldı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
bursayadairvideo isimli instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde, yıkımın ardından toz bulutunun etrafı kapladığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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