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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO, Bursa’nın en büyük 250 firmasını açıkladı

İHA

BTSO, Bursa’nın en büyük 250 firmasını açıkladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) şehir ekonomisine ışık tutan en önemli saha çalışması olan ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması2019’ sonuçlarını açıkladı.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, karlılık, öz sermaye ve net aktiflerini ortaya koyarken, kent ve ülke ekonomisinin gelişimi için de önemli bulgular sunuyor. Bursa iş dünyasının www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesi üzerinden dijital platformda katılabildikleri araştırma sonuçlarına göre, listede yer alan 250 büyük firmanın net satışları yüzde 11,1’lik artışla 164,8 milyar TL, üretimden satışları yüzde 10,5 artışla 118,4 milyar TL oldu. Bursalı firmaların 2019 yılında ulaştıkları katma değer toplamı yüzde 9,1’lik düşüşle 25,3 milyar TL olarak kaydedilirken, şirketlerin vergi öncesi dönem karları da yüzde 1,5 oranında azalarak, 8,8 milyar TL oldu. Listede bulunan firmaların öz sermayelerinde yüzde 18,4’lük artış kaydedilirken firmaların toplam öz sermayeleri 40,8 milyar TL’ye yükseldi. Bursalı devlerin net aktifleri de yüzde 14,3’lük artışla 116,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Bursa, küresel ticaretteki daralmadan da olumsuz etkilendi. Listede bulunan firmaların ihracatı önceki yıla göre yüzde 8,6’lık düşüşle 11,5 milyar dolara geriledi. İlk 250 firmanın istihdam katkısı ise yüzde 0,6’lık gerilemeyle 151 bin 741 oldu.
Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’da net satışlarına göre ‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde bir önceki yılda olduğu gibi 2019’da da 24,6 milyar TL’lik değerle Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault’u 19,7 milyar TL ile Tofaş izledi. Bosch firması ise 6,9 milyar TL ciro ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, ProYem, Özdilek AVM ve Beyçelik Gestamp takip etti. Sıralamada yer alan firmalardan 67’si otomotiv yan sanayi, 50’si tekstil, 26’sı gıda, tarım ve hayvancılık, 22’si perakende ticareti, 16’sı makine ve teçhizat, 14’ü metal, 8’i hazır giyim, 6’sı ağaç orman ürünleri ve mobilya, 6’sı plastik, 4’ü çimento toprak ürünleri ve madencilik, 4’ü enerji, 4’ü hizmet eğitim ve danışmanlık, 4’ü inşaat, 4’ü kimya, 4’ü otomotiv ana sanayi, 3’ü çevre ve geri dönüşüm, 2’si ekonomik ilişkiler ve finans, 2’si lojistik, 2’si turizm, 1’i elektrikelektronik, 1’i de sağlık alanında faaliyet gösteriyor.
Bursa 187 ülkeye ihracat yapıyor
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın Türkiye’nin en önemli ekonomi araştırmalarından biri olduğunu söyledi. Geleneksel hale gelen araştırmanın Bursa ekonomisinin profilini ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, 187 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünya ticaretinde söz sahibi şehirler arasındaki konumunu her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor. Bu kapsamda küresel ölçekte yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler Bursa ekonomisine de yansıyor. 2019 yılında küresel ölçekte artan korumacılık politikalarıyla son 10 yılın en düşük büyüme verileri kaydedildi. Ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik durgunluk, Hükümetimiz tarafından zamanında alınan tedbirler ve reel sektörümüze sağlanan destekler sayesinde sınırlandırıldı.” dedi.
BTSO’nun bu süreçte bir taraftan gerek katma değerli üretim ve ihracat, bir taraftan da kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümünü gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Burkay, “Birçok firmamız Türkiye ve dünya ekonomisinde büyüme, talep ve finansal istikrar konusunda yaşanan gelişmelerden etkilendi. Ancak firmalarımız, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla üretim, istihdam ve ihracatla Türkiye'mizin kalkınma hedeflerine büyük bir özveriyle omuz verdi. Bursa ve ülke ekonomimize katkı sağlayan tüm üyelerimizi bu vesileyle bir kez daha yürekten kutluyorum. Yaşadığımız olağanüstü süreçler, yapısal reformları hızla hayata geçirmemiz, değişen koşullara karşı uyum yeteneğimizi artırmamız, özel sektör firmalarımızı finansal açıdan rekabetçi hale getirmemiz ve daha da önemlisi yerli ve milli üretimle ekonomimizi güçlendirmemizin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.” diye konuştu.
Başta makine, tekstil, otomotiv ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu sektörlere sunulan desteklerin artırılarak uygulanmasının işsizlik, faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmak isteyen Türkiye için kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin sürdürülebilir ve güçlü büyüme vizyonuna katkı sağlayan projelerimizle tüm firmalarımıza rehberlik etmeye ve kalkınma hedeflerimize destek sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hazırladığımız ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın firmalarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın sonuçları aynı zamanda www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesi üzerinden de incelenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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