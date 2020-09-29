Pandemi döneminde Nilespit’e talep arttı

Koronavirüs pandemisi sebebiyle insanların toplu ulaşım araçlarına binmektense bisikleti tercih etmeleri Nilespit’e olan talebi artırdı. Nilüfer Belediyesi’nin akıllı bisiklet kiralama sistemi Nilespit’i kullananların sayısı 17 bini aştı.

Nilüfer Belediyesi’nin, vatandaşları sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için bisiklet kullanmaya teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak maksadıyla hayata geçirdiği akıllı bisiklet kiralama sistemi “Nilespit” büyük talep görüyor. En çevreci ve alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımı, Nilespit projesiyle Nilüfer’de her geçen gün artıyor. Nilüfer Belediyesi’nin, android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilen Nilespit uygulamasıyla, akıllı bisiklete ulaşmak artık çok daha kolay hâle geldi.

İhsaniye, Ataevler, 23 Nisan, Ertuğrul, Özlüce, Yüzüncüyıl, Görükle ve Gölyazı’da bulunan toplam 23 istasyonda 198 bisiklet ve 298 bisiklet parkıyla hizmet veren Nilespit’ten, 18 yaşından büyük vatandaşlar faydalanabiliyor. Akıllı bisikletlerden yararlanmak isteyenler Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Görükle Spor Parkı ve Gölyazı’da bulunan “Nilespit Abone Masası”ndan, http://nilespit.com internet sitesinden, “Nilespit” isimli android cep telefonu uygulamasından ve istasyonlarda bulunan kiosklardan, 7,5 TL karşılığında abonelik işlemini gerçekleştirebiliyor. Dileyen vatandaşlar, abone olmadan kredi kartlarını kullanarak, güvenli bir şekilde doğrudan kiralama da yapabiliyor. Aboneler, web sitesi üzerinden, kiosklardan ve abone masalarından kartlarına bakiye yükleyebiliyor. Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, her bir saat için 1,5 TL kira bedeli karşılığında Nilespit’i kullanabiliyor. Aboneler, bir abone kartıyla en fazla iki adet bisiklet kiralayabiliyor. Aboneler ayrıca, abonman kartları yanında olmadığı zamanlarda, mobil uygulama ve kiosklardan alacakları tek kullanımlık şifre ile de Nilespit’i kullanabiliyor. Üye kartıyla bisikletin bağlı olduğu parkta kartı okutarak şifresini giren kişi, kilit mekanizması boşa çıktığında kiraladığı bisikletini alıp kullanabiliyor. Kullanım sonrasında aynı istasyon veya başka istasyona bisikleti bırakılabiliyor.

Nilespit, 161 kilometre bisiklet yoluna ulaşan Nilüfer’de, pandemi döneminde öncelikli ulaşım araçlarından biri haline geldi. 17 bini aşkın kullanıcısı olan Nilespit’e pandemi sürecinde yani son aylarda 1800’den fazla vatandaş üye olurken, günlük kiralama yapan sayısı da bin kişi arttı.

Mobil Kilitli Bisiklet uygulaması da hayata geçti

Nilüfer Belediyesi, Nilespit projesi dâhilinde düzenlenen Mobil Kilitli Bisiklet uygulaması da kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Uygulama, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere abonelere, sabit bir parkın olmadığı yerlerde de bisiklet kullanıp, park etme olanağı sunuyor. Kullanılan bisikletler belirlenen alan dışına çıktığında uyarı veriyor. Üzerinde kilit sistemi bulunan bisikletler abonelik kartı ve cep telefonu uygulamasından yararlanılarak kullanılabiliyor. GPRS ile takip edilen bisikletlerin 30 dakikası 1,5 TL.

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