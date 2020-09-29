Köpeğe çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam etti. Köpeğin yardımına gençler koştu.

Kaza 29 Eylül saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Fevzipaşa Caddesi'nde bir araç köpeğe çarptı. Sürücü köpeğe çarptıktan sonra arkasına bakmadan bölgeden uzaklaşırken olay yerinde plakasını düşürdüğünü de fark etmedi. Kaza sonrasında bölgeden geçen bir grup genç, köpeğin yaralandığını gördü. Köpeği araçlarına alan gençler, en yakın veterineri arayarak saat 01.00 sıralarında yardım istedi. Klinikte tedavi altına alınan köpeğin herhangi bir açık yarası ve kırığı bulunmadığı tespit edilirken, çarpmaya bağlı iç kanama riskine yönelik tedavi uygulandı. Kanama durdurucu ilaçlar verilen köpek, daha sonrasında gençler tarafından sabaha kadar gözetim altında tutuldu. Çok korkan ve insanlardan da çekinen köpek, ilaçların da etkisiyle sakinleştirildi. Sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı görülen köpek, sabah saatleri itibariyle Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı’na teslim edildi. Yaşanan olay sonrasında olay yerinde plakası düşen araç sürücüsüne yönelik İlçe Emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgedeki kamera görüntülerinin de izlenerek kimlik tespiti yapılmaya çalışılan şahıs hakkında tahkikat sürüyor.

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