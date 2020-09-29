Bursa Valiliği'nden lodos uyarısı

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA Valiliği'nden lodos beklendiği belirtilerek, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bursa Valiliği´nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya bölgesi genelinde lodos beklendiği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada vatandaşlar, lodosta meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-09-29 14:49:14



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