Bursa valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, Bursa ve çevre illerde saatte hızı 90 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da saatte hızı 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.