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BUÜ’lü akademisyene TÜBİTAK ödülü

İHA

BUÜ’lü akademisyene TÜBİTAK ödülü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Veysel Turan Yılmaz’ın yürütücülüğünü yaptığı 215Z230 nolu "Fosfin Ligantları İçeren Yeni Palladyum (II) ve Platin (II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA/Protein Bağlanma, Moleküler Doking ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi çerçevesinde yaptığı çalışmalar TÜBİTAK tarafından Proje Performans Ödülü’ne lâyık görüldü.
Multidisipliner proje olan çalışmanın bir kısmı Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından İstinye Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında 42 yeni paladyum ve platin kompleksi sentezlendi. Platin kompleksleri dikkat çekici antikanser aktivite gösterirken paladyum komplekslerinin de yüksek katalizör faaliyeti ön plana çıktı. Projeden elde edilen sonuçlar, SCI tarafından taranan ve Q1 kategorisinde olan dergilerde 5 makale ve Q2 kategorisinde olan dergilerde ise 2 makale olarak yayımlandı. Ayrıca ulusal sempozyumlarda 3 adet tebliğ sunuldu. Bunlara ilaveten proje kapsamında 1 yüksek lisans tezi tamamlandı. Antikanser aktivitesi yüksek bileşiklerden bir kısmı Türkiye’deki diğer üniversitelerde daha ileri çalışmalarda denenmek üzere yeni araştırmalara konu olması ve bazı üniversitelerde yeni projelere ilham vermiş olması araştırma grubunun memnuniyetini arttırdı.

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