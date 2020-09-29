Serdar Özkan: “Kulüp bulmam için izin verildiğini basından öğrendim”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Serdar Özkan’a kendisinden kulüp bulunması istendiğini söyledi.

Serdar Özkan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bu zamana kadar bir sürü haber yapıldı hiçbir zaman konuşmadım... İlginç olan bana kulüp bulmam için izin verildiğini basından öğrendim ki bugün de bana bunu teyit etti!!! Kulübü arayan kulüpler olduğunu, bunlarla görüşebileceğim izni verildi. Konunun kesinlikle ama kesinlikle maddi konularla ilgisi yok, bunu bilmenizi istiyorum. Yönetim alacaklarımla ilgili görüşmeye çağırdığında onlara para istemediğimi önceliğin personel ve alacaklarını alamadığı için federasyona veren sözleşmelerini fesih edecek arkadaşlarıma verilmesini istedim. Önümüzdeki günler ne gösterecek bakalım. Her şeyin hayırlısı olsun. Saygılarımla...”

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