Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia Trento: 86-93

BURSA (DHA)SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Stanislav Valeev (Rusya)
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Munford 16, Jones 5, Can Maxim Mutaf, Kadji 15, Hamilton 19, Ömercan İlyasoğlu, Tevfik Akdamar 2, Birkan Batuk 8, Newman 17, Oğuz Savaş 4
DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Martih 5, Browne 17, Forray 8, Mezzanote 11, Williams 19, Pascolo 2, Conti 4, Sanders 15, Ladurner 2, Maye 10
1'İNCİ PERİYOT: 29-19
İLK YARI: 49-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-67
5 FAUL: 39.58 Hamilton (Frutti Extra Bursaspor)7Days EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento'ya 93-86 mağlup oldu.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında etkili bir görüntü çizen Frutii Extra Bursaspor, soyunma odasına 49-40 önde girdi. Dönüşte Dolomiti Energia Trento, oyuna dengeyi getirirken, son bölümlere doğru da hakimiyetini artırdı. Son anları heyecana sahne olan maçta İtalyan temsilcisi, parkeden 93-86'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın skoreri ise, Dolomiti Energia Trento'dan 19 sayıyla Jacorey Williams oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer DHA
2020-09-29 22:38:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.