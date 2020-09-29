Bursa'nın tarihi sembolü Tophane Saat Kulesi Azerbaycan'ın renklerine büründü Tarihi Tophane Saat Kulesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ışıklandırma çalışmasıyla Azerbaycan'ın renklerini aldı

Bursa'nın sembolü olan Tophane'deki 115 yıllık tarihi saat kulesi, Azerbaycan'a destek için kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü. Tarihi şehir ile birlikte saat kulesinin Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine büründüğü o anlar havadan görüntülendi. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından Bursalılar ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Tophane'ye akın edip hatıra fotoğrafı çektirdi, Azerbaycan'a "yalnız değilsin" mesajı verdiler.

Ermenistan'ın saldırısı sonrası başlayan gerginlik sürüyor. Azerbaycan'ın 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki toprakları için başlattığı operasyon devam ederken tüm Türkiye kardeşleri için tek vücut oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de kısa süre önce restore edilen Sultan Abdülhamit Han'ın yadigarı kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki tarihi saat kulesini Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine bürüdü. Akşam saatlerinden itibaren tarihi saat kulesindeki görüntü şehrin bir çok yerinden görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan'daki kardeşlerine destek ve dua için Tophane'de Osmangazi ve Orhangazi Han'ın türbelerinin bulunduğu saat kulesi önüne gelen vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla poz verdi. Saygı duruşunda bulunan grup şehitler ve Türk Büyükleri için fatiha okudular.

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