Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da arkadaşıyla birlikte kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Akın Ç.(27) yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Karadavut Sokak´ta meydana geldi. Akın Ç. ile arkadaşı Enes D. (26) mahallenin elektriğini sağlayan trafonun kapı kilidini kırarak içeri girdi. Kabloları kesmeye çalışan Akın Ç., elektrik akımına kapıldı. Akın Ç., yanında bulunan arkadaşı Enes D.´nin müdahalesiyle eline yapışan bakır kablodan kurtuldu. Durumu gören mahalle bekçilerinin çağırdığı ambulansla Akın Ç., Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akın Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Trafoda yaptıkları incelemede bir miktar kablo, demir kesme makası bulan polis ekipleri Enes D.´yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-09-30 08:08:34



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