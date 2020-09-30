Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı

Muammer İRTEM/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'da 8 metre yüksekten bir evin havalandırma bacasına düşen iki yavru kedi, AKUT ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Karacabey ilçesi Bayram Mahallesi´ndeki 3 katlı evde oturanlar, havalandırma bacasından kedi sesi geldiğini fark etti. 2 yavru kedinin havalandırma bacasından düşerek mahsur kaldığını gören bina sakinleri, durumu AKUT ekibine bildirdi. Gelen ekipler kedileri kurtarmak için çalışma yaptı. Halat yardımıyla 8 metre yükseklikteki havalandırma bacasından aşağı inen bir AKUT gönüllüsü, 2 kediyi alarak, yukarı çıkardı. Kediler, ekiplerce bina sakinlerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Muammer İRTEM
2020-09-30 10:18:23
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