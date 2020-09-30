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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs davetiyecileri de vurdu

İHA

Korona virüs davetiyecileri de vurdu

Korona virüsün ekonomik olarak etkilediği sektörlerden biri de davetiyeciler oldu. Düğün salonlarına sınırlı sayıda davetli çağırmak zorunda kalan vatandaşların davetiyeleri dijital ortamdan göndermesi matbaacıları da etkiledi.
Dünyanın dört bir yanında etkili olan korona virüs, ekonomiyi kötü etkilemeye devam ediyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, gelinlikçiden düğün salonlarına kadar birçok sektörde derin yaralar açan korona virüs, davetiye ve organizasyon firmalarını da etkiledi. Salonların sınırlı sayıda davetli kabul etmesi, cemiyet yapacakların yakınlarına haber vermek için bastırdıkları davetiyeleri sınırlı sayıda bastırmasına sebep oldu. Kimi vatandaşlar davetiye bastırmaktansa sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmayı tercih ediyor.
Bursa’da davetiye ve organizasyon sektörünün önde gelen firmalarından Tema Ajans yöneticisi Nuray Çam, “Salgından önce yemek yemeye fırsat bulamıyorduk. Nikâh şekerinden davetiyeye, çikolatasından çiçeğine kadar birçok alanda müşterilerimize hizmet veriyoruz. Düğün yapacak bir kişi her şeyini buradan halledip çıkabiliyordu. Ancak bu salgınla birlikte yüzde 60’a kadar işlerimiz durdu. Cumhuriyet Caddesi olarak esnaflar büyük sıkıntı içerisine girdi. Çünkü düğününden sünnetine, kınasından cemiyetinden kadar birçok alışverişi vatandaşlarımız buradan hallediyordu. Burada halıcısından perdecisine, züccaciyecisinden çerezcisine kadar birçok esnaf yer alıyor. Bu cadde sektör olarak düğüncülere bağlı. Salgın bizim işlerimizi çok etkiledi, birçok esnaf arkadaşımız bu dönemde dükkânlarını kapattı” dedi.
Salgın öncesi düğün ve sünnet gibi cemiyetler için binlerce davetiye bastırılırken, şimdilerde ise herkesin dijital olarak davetiye gönderdiğini belirten Nuray Çam, “Davetiyeleri eskiden vatandaşlar bin adet bastırırken, şimdiler de 100 tane bastırıyor. Çünkü düğün salonlarındaki kapasiteler yüzde 20’lere düşürüldü. Nikâhlar tedbirli olarak gerçekleştiği için hediyelik eşyalar, nişanlarda kız istemeye gidenler için çikolata gibi ürünlerin satışı oluyor. Bir de yeni doğum yapanlara gereken hizmeti veriyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce biter de herkesin işleri açılır” şeklinde konuştu.

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