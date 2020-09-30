Büyükşehir, kendi enerjisini üretecek

Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 30’unun, bağlı kurumlardan Muradiye Su Fabrikası’nın ise enerji ihtiyacının tamamının Güneş Enerjisi Santrali’nden (GES) karşılanmasına yönelik çalışmada ilk adımlar atıldı. 2 yıl içerisinde faaliyete geçecek projede gerekli alt yapının kurulduğunu ve ilgili kurumlarla anlaşmaların yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu sayede Türkiye’de kendi enerjisini üreten ilk büyükşehirlerden olacağız. Attığımız bu ilk adım sayesinde yıllık yaklaşık 5 milyon 250 bin TL’lik tasarrufta bulunacağız” dedi.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki çalışmalarına güneş enerjisini de ekliyor. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında enerji tüketiminin yüzde 100’ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının öz tüketiminin GES’lerden karşılanmasına yönelik faaliyetlere başlandı. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Güneş Enerjisi TopluluğuTürkiye Bölümü (GÜNDER) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi yeni binası çatısı ile açık otoparkına, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi çatısı ile açık otoparkına, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çatısına, toplamda minimum 2,250 MWh kapasiteli GES yatırımları yapılacak. Muradiye Su Fabrikası’nın çatısına ise ayrıca 2,4 MWh’lik GES yatırımı kurulacak. İlerleyen zamanlarda ise Büyükşehir ile bağlı iştiraklere yönelik yenilenebilir enerji yatırım kapasiteleri genişletilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin açıklamasında, 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen yatırımlar kapsamında toplamda yılda 6.500.000 kWh’lik elektrik üretilmesinin planlandığını söyledi. Bu sayede yılda yaklaşık 5 milyon 250 bin TL’lik tasarruf sağlanacağını belirten Başkan Aktaş, “GES yatırımları ile elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 30’u, Muradiye Su Fabrikası’nın enerji ihtiyacının ise tamamı karşılanmış olacak. Yıllık ortalama 482 bin 374 ağacın karbondioksit emilimine denk gelen, 46 bin 833 ton karbondioksit salımı önlenmiş olacak” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile GÜNDER arasında imzalanan protokol, güneş enerjisine yönelik teknolojik, bilimsel projeler ve çalışma grubu faaliyetlerini de kapsıyor.

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