Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polis ekipleri uyuşturucu ele geçirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cuma Mahallesi üzerinde park halindeki 16 BDN 08 plakalı araçta bulunan F.S isimli şahıstan şüphelendi. Şahsı kontrol etmek için araca yaklaşan ekipleri gören F.S. arabadan inerek kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu şahıs fazla kaçamadan yakalandı. Yapılan üst aramasında 1 sustalı bıçak, 2 çıkı metafetamin, bir miktar kubar esrar ile bir miktar bonzai ele geçirildi. F.S. ekipler tarafından gözaltına alınırken, kullandığı araç ise detaylı aranmak üzere KOM Büro Amirliğine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.