TETSİAD Başkanı Bayram: “Stratejik reformları büyük bir heyecanla bekliyoruz”

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Yeni Ekonomi Programı’nın stratejik sektörlerde rekabet gücünü artırma hedefiyle hazırlandığını belirterek, “Pandemi süreci, ekonomide ve toplumsal alanda köklü değişikliklere sebep oldu. Ülkemizin kalkınma modelini bu köklü değişiklikleri gözeterek, planlaması büyük önem taşıyor. Teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları büyük bir heyecanla bekleyeceğiz.” dedi.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bayram, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 'Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. 'Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi' ana temasıyla kurgulanan üç yıllık programın, küresel gelişmelerin de değerlendirilerek doğru hedef ve gerçekçi tedbirleri içerdiğini ifade eden Hasan Hüseyin Bayram, küresel ticarette sancılı bir dönemin yaşandığı bir dönemde açıklanan programın iş dünyasının önünü daha net görmesine imkan oluşturduğunu söyledi. Hasan Hüseyin Bayram, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın da belirttiği gibi bütün dünyada artık iş yapma modelleri değişiyor. Ekonomide de ‘yeni normal’ olarak ifade edilen ve ezberlerin bozulduğu bir dönem başladı. Dijital ekonominin büyük önem kazandığı bir dönemde kalkınma modellerinin de bu değişim ve dönüşüm hamlesinin gözetilerek planlanması oldukça önemli.” diye konuştu.

Teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformların reel sektörün rekabet gücünü artıracağını belirten Hasan Hüseyin Bayram, “Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından dijital ekonomi dönüşümü ile birlikte kur geçişkenliğini azaltacak tedbirlere dönük olarak planlanan yerlileştirme programları, TL bazlı alım garantili kontratlar da büyük önem taşıyor. Diğer taraftan finansmana erişim konusunda bankalar dışındaki enstrümanların harekete geçirilecek olması da özel sektörümüz için yeni destek anlamı taşımaktadır.” dedi.

Makro ekonomik programda önümüzdeki yıldan itibaren hedeflenen yüksek düzeyde büyüme hedefinin, küresel ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde daha da anlamlı olduğunun altını çizen TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, şunları kaydetti: “2021 yılı için büyüme beklentisinin yüzde 5,8 seviyesinde olması ve işsizlik rakamlarının kademeli bir şekilde düşürülme hedefi motivasyonumuzu diri tutmaktadır. Ekonomi yönetimimizin stratejik alanlarda sunacağı destek paketleri ve stratejik alanlarda reform çalışmalarıyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor, yeni programın iş dünyamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.