Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin captagon hap, 120 gram metamfetamin, bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Y.Y., Z.N. ve Ş.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin captagon hap, 120 gram metamfetamin, bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-09-30 12:01:50
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